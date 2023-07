Jany Arnal va quitter la direction de SEN’EAU après trois ans de transformation du service public d’eau potable

Après trois ans et demi à la tête de SEN’EAU (Eau du Sénégal), Madame Jany Arnal quitte ses fonctions de Directrice Générale à partir du 28 août 2023 pour occuper de nouvelles responsabilités hors du Sénégal. Un vibrant hommage lui a été rendu par le secteur de l’eau notamment par le Ministre de l’Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam. Il avait à ses côtés Pape Gorgui NDONG, Président du Conseil d’Administration, les Directeurs Généraux de la SONES, Charles Fall, de l’Hydraulique, Harouna Kalidou Gaye, de la DGPRE, Niokhor Ndour, Babacar Gning, Directeur Exécutif du FONSIS, les Associations de Consommateurs, de nombreux partenaires, et des collaborateurs de SEN’EAU à l’occasion d’une cérémonie en son honneur.





Tous, ont salué son bilan, son énergie, son investissement sans faille pour le secteur, sa capacité à innover, son engagement total pour donner satisfaction aux clients, sa fibre sociale et son management basés sur la proximité et l’écoute de ses collaborateurs.





Sous sa houlette et supportée par l’expérience des experts internationaux de SUEZ, Mme Arnal a transformé le service public d’eau potable pour que SEN’EAU soit une référence en Afrique notamment dans la digitalisation des métiers de l’eau. Elle a procédé à la modernisation et à la sécurisation de l’usine stratégique du Point B pour la distribution de l’eau à Dakar.





Elle a mis en place des technologies SUEZ éprouvées, sur deux centres de supervision « Production » et « Distribution » pour garantir la continuité du service, le logiciel client AAR SEN’EAU pour faciliter toutes les démarches des clients et fiabiliser les données.





Monsieur Magatte NIANG, sera nommé pour la remplacer au poste de Directeur Général le 28 août 2023. Monsieur NIANG est riche d’une expérience de 25 ans dans le secteur. Il a eu à occuper de hautes responsabilités notamment celle de Directeur de la Clientèle et de Directeur des Ressources Humaines et de la Trans- formation.