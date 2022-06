Jaol : une demi-tonne de chanvre indien abandonnée à...

L’affaire fait couler beaucoup d'encre et de salives à Joal-Fadiouth et environ. Douze sacs, contenant 508 kilogrammes de chanvre indien, ont été abandonnés par des inconnus au niveau de l’Aire marine protégée (Amp).



Selon le quotidien EnQuête, qui donne la nouvelle dans son édition de ce jeudi, les agents de sécurité y ont trouvé, hier, la marchandise, au cours d’une patrouille.



Pour Mapathé Djiba, conservateur de l’Amp de Joal-Fadiouth, c’est la troisième fois que des saisies du genre sont faites sur les lieux.



«On fait attention à ces trafics qui se font souvent au niveau de l’Amp, parce que toutes les pirogues qui viennent de la Gambie, de la Casamance, passent par la zone», a-t-il indiqué.



D'ailleurs, Djiba dit avoir déclenché une procédure de restitution du produit prohibé aux autorités judiciaires, notamment le procureur de la République de Mbour et l’Octris de Thiès.