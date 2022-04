Jaxaay : Amadou Hott lance les travaux de construction de salles de classe et offre 300 tables-bancs aux écoles

Le Collège et le Lycée Plan Jaxaay (Parcelles assainies de Keur Massar) vont bientôt disposer de nouvelles salles de classe. Les travaux de construction de 12 salles de classe, dont 8 au Collège et 2 au Lycée, ont été lancés, ce samedi 23 avril 2022. Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, a présidé, au nom de son collègue Mamadou Talla, ministre de l’Education nationale, la cérémonie officielle de pose de première pierre.





L’événement, qui a enregistré la présence du directeur des constructions du Ministère de l'Education nationale, du président du Conseil départemental et du maire de Keur Massar, des députés, des populations, des élèves, entre autres, s’est déroulé dans une ambiance festive. En effet, les populations ainsi que les élèves, très contents, ont réservé un accueil chaleureux au ministre.





300 tables-bancs offerts aux écoles de Jaxaay