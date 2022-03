Jaxaay : Ce qu’on sait de l'ouvrier qui s'est suicidé

Un ouvrier de 23 ans s’est donné la mort par pendaison, dans la nuit du mardi 1 au mercredi 2 mars dernier, à Jaxaay, à Keur Massar.



Plusieurs versions ont été avancées. Mais, selon des sources du journal Les Échos, Biaye avait annoncé son suicide par éventrement à sa propre mère.



D’autres témoignages agitent plutôt les fortes pressions et autres menaces de poursuites judiciaires contre le suicidé par des gens.



«Ils n’étaient pas satisfaits de la réparation d’un ventilateur par Biaye et réclamaient à cor à cri le remboursement immédiat et intégral de leur argent, sous peine de lui coller une lettre-plainte au niveau de la police», a-t-on appris.



D’après des confidences, il s’est pendu pour un mariage rejeté.



Quand Biaye a eu un enfant hors mariage avec une fille du quartier, il a envoyé, quelques mois plus tard, une délégation pour demander sa main.



Mais, certains membres de la famille de la fille ont catégoriquement rejeté l’offre de mariage.



Un coup de massue que le jeune homme n’a pas pu digérer.



Ainsi, il a guetté les heures creuses de la nuit pour aller se tuer par pendaison sur leur terrasse.