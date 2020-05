Jean-Pierre Senghor, Ministre conseiller et Secrétaire exécutif du SECNSAS : «La crise sanitaire a exacerbé la crise alimentaire»

Le secrétaire exécutif du Conseil national à la sécurité alimentaire au Sénégal (SECNSAS) était à Sédhiou pour remettre la contribution de sa structure à l’effort de guerre contre le Covid-19. Jean-Pierre Senghor a saisi l’occasion pour décrire la situation de l’insécurité alimentaire aussi bien au Sénégal que dans les pays de la Cedeao. Seneweb-Sédhiou l’a rencontré.







Monsieur le Ministre, Secrétaire exécutif du Conseil national à la sécurité alimentaire, pouvez-vous d’abord nous distinguer les prérogatives du SECNSAS et du ministère du Développement communautaire ?





Les choses sont très bien sériées. Nous sommes un conseil national rattaché au Secrétariat du gouvernement. C’est une institution transversale. A l’intérieur du conseil, il y a plus de quinze ministères membres qui définissent la politique et la stratégie nationale de la sécurité alimentaire. Une politique mise en œuvre par un Programme national d’appui à la sécurité alimentaire et à la résilience.





Maintenant, le ministère du Développent communautaire est un ministère sectoriel qui a la charge, dans cette lutte contre l’insécurité alimentaire, d’exécuter avec beaucoup de professionnalisme la première phase du plan d’urgence. Comme vous le savez, le Commissariat à la sécurité alimentaire se trouve dans ce ministère qui détient tout le développement communautaire du pays et gère en même temps le registre national unique qui contient 588 000 ménages vulnérables. Le Conseil national à la sécurité alimentaire vient en complément et travaille sur les données statistiques et techniques.





Quelle est la situation de la sécurisation alimentaire au Sénégal, avec cette pandémie ?





Cette crise sanitaire entraîne forcément une crise alimentaire et si on n’y prend pas garde, elle peut entraîner une crise sociale. Les restrictions et les mesures prises par l’Etat ont causé des limitations de déplacements et des pertes de revenus. Même les populations qui n’avaient pas besoin d’appui, en termes de lutte contre l’insécurité alimentaire, se retrouvent aujourd’hui dans des difficultés. Les marchés fermés, les activités économiques, du coup, sont paralysées. Ce qui a des conséquences sur le quotidien des populations sujettes aux problèmes alimentaires.





Notre boulot consiste à lutter contre cette insécurité alimentaire dans le pays. Chaque année, nous procédons à des analyses et à des enquêtes partagées entre les 17 pays de la Cedeao et ces outils permettent de procéder à des analyses de la situation alimentaire dans chaque pays.





Au Sénégal, le premier atelier de l’analyse de ces données s’est déroulé en mars dernier. Ce cadre harmonisé réunit tous les acteurs nationaux et internationaux de la sécurité alimentaire et les différents partenaires.





A l’issue de ces analyses, nous dressons les cartes de la situation alimentaire du pays. Et dans chaque département nous avons une idée du nombre de personnes en difficulté, en termes de sécurité alimentaire. Après avoir identifié les zones à risque et les personnes en situation de crise alimentaire, nous élaborons un plan national de riposte. Dans cette mission, l’Etat intervient chaque année ainsi que les Ong et la coopération bilatérale à travers le Pam, la Fao et l’Unicef.





Les effets du Covid s’ajoutant à cette situation déjà précaire, nous constatons évidemment à une exacerbation de la crise alimentaire du pays. Heureusement que l’Etat intervient avec le Plan d’appui aux populations vulnérables avec 69 milliards d’aide alimentaire d’urgence. Une aide alimentaire d’urgence qui fait partie d’un plan beaucoup plus large que nous avons appelé le Plan d’urgence/Sécurité alimentaire. L’Etat a ciblé dans cette première phase un million de ménages en vivres.





Avant la crise sanitaire, il y avait des zones déjà en situation d’insécurité. Que deviennent-elles avec la crise alimentaire générale ?





Mais le plan d’urgence va continuer, avec une levée de fonds supplémentaire pour accompagner les populations qui, même en l’absence de crise sanitaire, sont en situation d’insécurité. Bientôt la période de soudure où les besoins sont souvent plus criards. C’est pourquoi nous nous apprêtons à apporter une autre aide avec nos partenaires. C’est en bonne voie, parce que je coordonne un comité de suivi de ce plan d’urgence.





Ces zones à risques, en situation d’insécurité alimentaire avant le Covid, identifiées par nos analyses et enquêtes. Il s’agit de Matam et de Salémata classées zones orange et qui risquent de basculer en zones rouges d’ici à juin, si rien n’est fait. Voilà les deux terroirs sur lesquels il faut accorder une attention particulière. Et c’est pour cela que le plan d’urgence a déjà démarré par ces deux zones. En plus, les Ong et autres partenaires qui travaillent avec nous y mènent des actions sociales. Le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale a également démarré ses activités dans ces zones très vulnérables.





S’il n’y avait pas eu cette pandémie, on aurait à peu près 770 000 personnes en situation d’insécurité alimentaire au Sénégal. Mais nous avons décidé, au niveau des 17 pays du Cilss, que contre tenu de la pandémie, il faut étendre le nombre à toutes les personnes qui risquent d’être en insécurité alimentaire. Sur l’échelle de la sécurité alimentaire, aucun des pays n’est au point 5, c’est-à-dire en situation de crise. Pour ne pas en arriver-là, nous avons dit qu’il faut accompagner ceux qui sont sous pression, ceux qui sont en urgence et ainsi augmenter l’assiette sociale de 770 000 à 4 200 000 personnes vulnérables.





Le président de la République estime que la pandémie pourrait se prolonger jusqu’en août-septembre. Le Conseil national s’est-il préparé à cela ?





Si on dit qu’il faut accompagner les gens d’ici à août, les différentes phases d’aide que l’Etat a mises sur place vont résoudre cette question de la durée de la pandémie. L’Etat est déjà sur le terrain au mois de mai, le Conseil national à la sécurité alimentaire va poursuivre les mois à venir pour couvrir toute la période de soudure. Nous nous inscrivons dans cette continuité et le président a raison de dire qu’il faut apprendre à vivre avec le virus pour faire vivre l’économie. Si on arrête tout, c’est une autre crise qui va arriver avec les pertes de revenus. L’hivernage s’annonce, les producteurs ont besoin de se mettre à la tâche et si les restrictions sont maintenues on risque de vivre des moments beaucoup plus difficiles.