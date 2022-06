Jets de pierres contre grenades lacrymogènes : A Colobane, les jeunes jouent les prolongations

La tension est toujours vive à Colobane où les affrontements entre policiers et jeunes manifestants se poursuivent. Assaillis de pierres, les policiers tirent des grenades lacrymogènes pour contenir les manifestations qui risquent de se prolonger ce soir dans cette partie de la capitale comme on peut le voir dans les images diffusées par Sen tv. Pour rappel, plusieurs localités de la capitale ont connu des scènes de violences qui font planer le spectre des émeutes de mars 2021, suite à l'invalidation de la liste majoritaire de la coalition Yewwi Askanwi (opposition), dont la manifestation prévue ce vendredi a été interdite et réprimée.