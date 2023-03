Jeu d’échecs/Open Chess de Dakar : Un tournoi pour vulgariser la discipline

Malgré l’existence d’une fédération depuis les années 70, le jeu d’échecs tarde à prendre son ascension au Sénégal. Même si beaucoup de personnes commencent à s’intéresser à la pratique, le manque de compétition constitue un obstacle à l’essor de la discipline.





Pour permettre aux amateurs sénégalais de le pratiquer, Serge Cazemajou et Cheikh Sidy Mouhamed Dème, deux amoureux des jeux d’échecs, ont créé l’Open Chess de Dakar. La première édition de cette compétition a démarré hier et une cinquantaine de joueurs ont participé à ce tournoi.