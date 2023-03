JIF à Bounkiling : Les innovations du Réseau des femmes de Bona

La Journée internationale des droits de la femme a été célébrée autrement par le Réseau des femmes de la commune de Bona située dans le département de Bounkiling (région de Sedhiou).





Composée de femmes fonctionnaires, de transformatrices de produits locaux et de commerçantes, le réseau, loin du folklore, a profité de ce 8 mars pour réfléchir sur les questions de développement. Aussi, des formations sur la fabrication de savon, d'eau de Javel et d'autres produits détergents ont été organisées pour une plus grande accessibilité de ces produits aux faibles bourses. Il avait été aussi question de la promotion de l'entrepreneuriat féminin afin de permettre aux femmes de s'impliquer plus dans la scolarisation des filles et leur maintien à l'école.