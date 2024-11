Joal-Fadiouth : 200 millions FCfa injectés par l'USAID et le Conseil départemental de Mbour pour la reconstruction de la pédiatrie du centre de santé

Les travaux de reconstruction de la pédiatrie du centre de santé de Joal-Fadiouth ont officiellement démarré, marquant une étape cruciale dans l’amélioration des infrastructures sanitaires locales. Ce projet, d’une valeur estimée à 200 millions de francs CFA, est le fruit d’un partenariat solide entre le Conseil départemental de Mbour et l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).





Cette initiative s’inscrit dans une vision claire du Conseil départemental, dirigé par Saliou Samb, de prioriser la santé et l’éducation comme piliers du développement social et économique. En investissant dans des infrastructures modernes et adaptées, les autorités locales souhaitent répondre efficacement aux besoins des populations, notamment des enfants qui constituent une tranche vulnérable de la société.





Le centre de santé de Joal-Fadiouth, déjà un point de référence pour les habitants, bénéficiera de cette transformation pour offrir des services pédiatriques de qualité. Ce projet démontre l’engagement des parties prenantes à accompagner le développement durable du département de Mbour.





Pour Saliou Samb, “les actes parlent plus que les paroles”. Ce slogan, selon lui, illustre la détermination à agir concrètement pour l’amélioration des conditions de vie des populations.