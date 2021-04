JOAL-FADIOUTH : ALIOUNE NDOYE PROMET SOUTIEN AUX FEMMES TRANSFORMATRICES DE PRODUITS HALIEUTIQUES

Le ministre des Pêches et de l’Economie maritime Alioune Ndoye a promis vendredi le soutien de son département aux femmes transformatrices de produits halieutiques à Joal-Fadiouth.

Ces femmes travaillant dans des sites de transformation de produits halieutiques de cette commune du département de Mbour ont dit être confrontées à des difficultés dans le cadre de leurs activités.



Le ministre des Pêches s’est déplacé sur place pour s’enquérir de leurs difficultés et de l’état des infrastructures dont la gestion relève de son département et qui sont indispensables à la bonne marche des activités de ces femmes.



Dans tous les sites de transformation visités, "les besoins sont les mêmes pour les femmes transformatrices qui demandent à être assistées et à accéder au financement, à disposer de claies de séchage plus modernes pour plus d’hygiène, de l’eau, d’éclairage public, de caisses isothermes pour garder leurs produits intacts, de bacs", a reconnu Alioune Ndoye.



’’Ce sont des problématiques qui reviennent et que nous allons adresser convenablement, pour voir ce que le ministère pourra apporter à ces braves dames qui sont au nombre de 400 femmes et qui bougent. Ce qui est important pour notre économie mais aussi pour notre équilibre alimentaire’’, a souligné Alioune Ndoye.



Selon le ministre des Pêches et de l’Economie maritime, ces femmes transformatrices méritent d’être aidées pour qu’elles puissent arriver à mieux organiser leurs activités et à agir "avec beaucoup plus d’hygiène".



’’Peut-être même demain, elles peuvent agir dans le conditionnement pour pouvoir transporter ces produits très loin de leurs sites de transformation, voire l’exporter dans d’autres pays’’, a expliqué le ministre des Pêches et de l’Economie maritime.