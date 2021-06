Joal : Un marchand ambulant viole une fille de 12 ans

Une affaire de mœurs éclabousse la commune de Joal. Une fille de 12 ans a été violée par un marchand ambulant.



Arrêté et placé en garde à vue, Serigne Modou Dème a été déféré au parquet, vendredi dernier, pour pédophilie et détournement de mineurs.



D’après le récit de L’Observateur, il lui offrait quelques pièces d’argent et des pantalons contre des parties de sexe.



Père de famille, il avait loué une chambre où il se retirait avec la fille pour entretenir avec elle des rapports sexuels.