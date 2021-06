Journée de l’enfant africain : L’Etat mise sur le renforcement du secteur de la protection de l’enfance

Initiée depuis 1990, la journée de commémoration de l’enfant est célébrée, ce 16 juin, par le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants et la Direction de la promotion des droits et de la protection des enfants. Pour cette année, le thème est «30 ans après l’adoption de la charte : accélérons la mise en œuvre de l’agenda 2040 pour une Afrique digne des enfants».Cet événement-ci marque la 31e édition de la Journée de l’enfant africain (JEA) et la 33e édition de la Semaine nationale de l’enfant (SNE).Secrétaire général du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, Mame Ngor Diouf a soutenu que conformément aux directives du gouvernement, l’installation d’un comité de pilotage, le vote d’un budget et le recrutement d’un cabinet d’experts est une manière d’impliquer les acteurs.«Nous encourageons tous les acteurs à s’impliquer dans ce processus, pour pouvoir faire le bilan de la SNE, mais également et surtout donner la parole aux enfants durant ce processus d’évaluation».Au-delà des promesses, Mame Ngor Diouf estime que le gouvernement s’inscrit dans une démarche pragmatique fondée sur une approche d’accès sur des résultats.Sur les défis et les perspectives, M. Diouf fait souligner que l’Etat s’est engagé à construire des centres d’accueil afin d’offrir un cadre protecteur aux enfants victimes de violences ou d’abus sexuels, afin d’assurer leur réhabilitation. Mais aussi de poursuivre leurs efforts, leur développement et leur épanouissement.En sus, le gouvernement renforcera la gouvernance du secteur de la protection de l’enfance à travers une revue prévue très prochainement.