Journée de la femme : Le Réseau des femmes enseignantes remet un important don aux détenues de la MAC de Matam

Le 8 mars est la Journée internationale de toutes les femmes, n’importe où qu’elles puissent se trouver dans le monde (en liberté ou en détention).





C’est ce qu’ont compris des femmes enseignantes de la région regroupées autour d’une coordination d’association (Snep-Scofi, Fawé) en rendant visite à leurs sœurs détenues à la Maison d’arrêt et de correction de Matam, afin de leur apporter leur soutien à travers un don composé de matériel et de produits d’hygiène. Pour la Snep-Scofi, Fawé qui s’emploie à une bonne promotion de la scolarisation des filles et qui lutte contre les violences contre la gent féminine en milieu scolaire, il s’agit «d’apporter leur contribution à l’amélioration des conditions de vie des femmes détenues».





Un geste de haute portée chaleureusement magnifié par le directeur de la MAC et les récipiendaires, dont les remerciements se sont confondus avec le chapelet de souhaits formulés à l’endroit des donatrices. Pour Mariame Diallo, la présidente du Réseau des femmes enseignantes, à travers les dons qui ont été mis à la disposition des femmes détenues, la structure qu’elle dirige a tenu à apporter sa solidarité à des sœurs afin de leur traduire leur soutien et leur considération. «Ce n’est pas parce qu’elles sont détenues qu’on doit les oublier ou les ignorer.