Journée de prières et de solidarité a Niakhar : Maître Bassirou Ngom DG SNR au service de la population

Le directeur général de la société nationale de recouvrement, Maître Bassirou Ngom par ailleurs membre de la task-force républicaine a organisé une journée de sociale de prières à Niakhar. Au menu, un récital de coran, suivi d'une remise de kits alimentaire aux patients du centre de santé, aux imams entre autres, par le mouvement Ndawou Maître Bassirou Ngom.Des séances de lectures de Xassaid et Wassifa et une conférence sur les bienfaits du partage de nourriture en cette période de ramadan se sont tenues en présence de Serigne Moustapha Mbacké, fils de Serigne Sidy Mbacké Ibn Serigne Abdou Lahad Mbacké représentant le khalife général du mouride. Était également représentée la communauté Baye Fall conduite par Mbaye Ka et toutes les tarikhas. Un ndogou élargi à toute la communauté de Niakhar. Des mots de remerciement, d'unité de concorde du DG de la Snr et des prières ont clôturé cette journée.