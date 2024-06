Journée de Set Setal à Linguère : le ministre El Malick Ndiaye salue l'esprit citoyen des populations





A lmage des autres localités du pays, la journée de nettoyage, initiée par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, s'est déroulée en présence du ministre des Infrastructures et des Transports, El Malick Ndiaye, de la gouverneure de la région, Ndeye Nguenar Mbodj, et de l'ensemble des chefs de service régionaux et départementaux.





Avec l'appui des agents de la Sonaged, plusieurs lieux publics de la commune de Dahra ont été nettoyés. Les populations sont sorties en masse pour magnifier leur adhésion à cette initiative lancée par le président de la République.





Le ministre des infrastructures, El Malick Ndiaye, s'est réjoui de l'engagement des populations à rendre propre le marché central, la place publique, le centre culturel et la route nationale, qui jadis étaient réputés sales.





Au terme de la journée, les populations ont promis de veiller à la salubrité des endroits nettoyés.