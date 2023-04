Journée des accidentés… : L’Association nationale des accidentés du travail et leurs ayants droit du Sénégal déposent leurs griefs

Aujourd’hui 28 avril est célébrée la Journée des travailleurs morts, blessés ou handicapés au travail. Une occasion saisie par l’Association nationale des accidentés du travail et leurs ayants droit (ANATAD) du Sénégal pour mettre sur la table du gouvernement leurs revendications.



Ainsi, par le biais de Mamadou Niang, elle tire la sonnette d’alarme et alerte sur leurs difficiles conditions de vie.



«Les accidentés de travail ne sont pas contents. Ils sont perdus et savent plus vers qui se tourner», déclare-t-il.



Sur les ondes d’iRadio, le responsable de la communication et des revendications d’ANATAD se désole du mutisme de l’État.



«Toutes les directives et instructions que nous avons eues à donner aux ministres, aux chefs de cabinet n’ont pas été suivies. Il y a eu plus de trois conseils des ministres. Cependant, rien n’a été pris en compte. Ce que nous regrettons».



C’est pourquoi, poursuit-il, «nous leur demandons de penser à ces accidentés et handicapés qui sont désemparés, qui sont dans la rue en train de mendier. Sans oublier qu'ils sont dans l’attente d’une résolution depuis 2008», rappelle-t-il.



Par ailleurs, les membres de l’association et leurs ayants droit du Sénégal exhortent le président de la République à penser à cette journée de l’accident afin de les aider dans la révolution de leurs griefs.