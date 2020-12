Journée des Droits de l’homme : Me Abdoulaye Tine rend un vibrant hommage aux militants

La Journée des Droits de l’homme est célébrée ce jeudi 10 décembre. Une occasion que Me Abdoulaye Tine, Avocat au barreau de Paris, a saisie pour soutenir que «les Droits de l’homme restent le socle de notre humanité commune». Ainsi, il rend un vibrant hommage aux militants des Droits de l’homme.





«Certes, il faut des lois pour protéger et promouvoir les Droits de l’homme. Mais, bien souvent, on ne progresse que parce que des hommes et des femmes courageux se portent à la défense de leurs droits et de ceux d’autrui, résolus à leur donner un contenu réel dans les péripéties de la vie. C’est à ces militants des Droits de l’homme qu’il convient de rendre un vibrant hommage, en cette journée du 10 décembre. Ils forment un ensemble disparate de membres d’associations, de journalistes, parfois même de citoyens isolés, outragés par les excès qu’ils voient à leur porte», a-t-il noté dans un communiqué parvenu à Seneweb.





Il ajoute : «Ce qui les rassemble, c’est la volonté de faire publiquement connaître les infractions, de protéger les plus vulnérables et de faire disparaître l’impunité. Ils se dressent, ils prennent la parole, ils dénoncent, au nom de la liberté et de la dignité de l’homme. Ils accompagnent les victimes pour demander de l’aide et à réclamer justice.»





Selon l’avocat, ces militants des Droits de l’homme défendent leur cause, parfois au péril de leur vie. «Bien trop souvent, hélas, les risques qu’ils prennent sont énormes. Ils sont harcelés, mis à la porte, emprisonnés sans raison. Dans certains pays, ils sont brutalisés, torturés et mis à mort. Leurs proches, familles et amis ne sont pas non plus à l’abri des tracasseries et actes d’intimidation», a souligné Me Abdoulaye Tine.





L’avocat de signaler que la Journée des Droits de l’homme lui donne l’occasion de s’incliner devant «le courage et les prouesses des défenseurs de la cause des Droits de l’homme du monde entier, qui contribuent à faire progresser notre humanité commune».