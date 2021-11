Journée des forces armées : «Tenir compte des menaces de plus en plus diffusés et s’adapter » (Macky Sall)

« Tenir compte des menaces de plus en plus diffusées et s’adapter », tels sont les mots du président Macky Sall, chef suprême des armées dès l’ouverture de la cérémonie. A cette occasion, l’autorité a salué la contribution des forces de défense et de sécurité à la résilience nationale.

Par ailleurs, cette cérémonie symbolique a été marquée par le baptême des promotions de l’école militaire de santé et de l’Enoa. L'École a été rebaptisée au nom du médecin général de Brigade Amadou Lamine Diagne, pionnier de la médecine militaire et Ibrahima Diedhiou, homme de défis et de courage.