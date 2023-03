Journée du 8 Mars : Le calvaire des femmes de Mboula sans eau depuis des mois

Les femmes du village de MBoula, chef-lieu de la commune située dans le département de Linguère, ne vont pas prendre part à la journée qui leur est dédiée ce 8 mars.







Et pour cause ! Le seul forage de la localité, tombé en panne depuis plusieurs mois, plonge les populations dans une soif sans précédent.





À l’instar de plusieurs localités du Djoloff où la Journée internationale de la femme sera célébrée aujourd'hui, à Mboula, les femmes ont vivement exprimé leur désarroi face à cette situation très difficile que vivent les populations et le bétail.





Pour étancher leur soif, les femmes se rendent au village de Mboynane, distant de 7 km de Mboula, où bien elles utilisent l’eau du puits.

Tirer de l’eau dans ce puits profond de plus 60 m et vieux de depuis plus de 30 ans, a fini d’user les paumes de leurs mains.





«Nous vivons le calvaire ici à Mboula. On se lève à 6 h pour se rendre à Mboynane. Le seul puits du village ne peut pas alimenter toute la population en eau potable. C’est vraiment dur. Nous perdons énormément de temps autour du puits à titrer le liquide précieux», a indiqué Seynni Lèye, porte-parole des femmes de Mboula.