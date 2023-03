Journée du 8 mars : Les femmes de l’ONAS magnifient et saluent la politique sociale du Dg Mamadou Mamour Diallo

L’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), comme chaque année, a célébré la journée internationale de la femme. Il a organisé, ce mercredi 8 mars, une grande fête pour rendre un vibrant hommage à ces collaboratrices regroupées dans l’Association nationale des femmes de l’ONAS dont la directrice générale de Delta SA, Mme Léna Tall Faye, a été choisie comme marraine.





Cette journée, dont la direction générale a insufflé une innovation majeure dans l’organisation et la conception cette année, constitue pour ces femmes un moment privilégié, une occasion exceptionnelle pour magnifier les mères, les épouses, les sœurs et les filles qu’elles sont. Ainsi, toute la gent féminine de l’ONAS, à savoir : celles qui sont en activité, les retraitées, les techniciennes de surface, entre autres, a magnifié et salué à sa juste valeur les nombreux acquis qu’elles ont eu à bénéficier dans leur domaine d’activité. En effet, cette journée du 8 mars revêt une signification particulière pour ces femmes car, plus qu’une simple commémoration, elle constitue également un moment fort de communion et de communication, une occasion exceptionnelle pour magnifier la Femme.





« Le DG Mamadou Mamour Diallo a réussi à mettre en œuvre une bonne politique sociale au sein de l’ONAS »





A ce titre, après avoir remercié chaleureusement le nouveau Directeur général de l’ONAS pour « sa générosité, son engagement, sa détermination, son sens de l’initiative, son dévouement, entre autres », la présidente de ladite association a soutenu que Mamadou Mamour Diallo est un homme de challenge. Selon Mme Adjaratou Ndèye Diop Ndiaye, le successeur du Dr Ababacar Mbaye, malgré les quelques quatre mois passés à la tête de l’ONAS, a déjà marqué son empreinte à l’Office national de l’assainissement du Sénégal.





A l’en croire, « Mamadou Mamour Diallo a réussi à mettre en œuvre « une bonne politique sociale » au sein de l’ONAS. « Vous êtes le premier DG qui a épongé les dettes internes qui figurées sur les bulletins des travailleurs. Ces dettes sont « prêt long terme, prêt moyens terme, prêt court terme, prêt Tabaski, prêt Korité, et instauré ensuite la prime du 13ème mois », a laissé entendre la présidente de l’Association nationale des femmes de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ANFO) sous l’applaudissement de ces collègues.





Elle ajoute : « Vous avez entièrement pris en charge l’organisation de cette journée dédiée à toutes les femmes de l’ONAS, à savoir : les permanentes, les prestataires, les retraitées et les techniciennes de surface ».





Ainsi, Mme Adjaratou Ndèye Diop Ndiaye a invité tous les collaborateurs à une réflexion plurielle et engagée pour le succès éclatant de l’ONAS et permettre au Dg Mamadou Mamour Diallo d’être sur la table de l’excellence et continuer d’avoir la confiance du président de la République, Macky Sall. « Monsieur le Directeur général sachez que vos efforts ne seront pas passés inaperçus car nous avons été témoins de votre professionnalisme », a d’emblée souligné la présidente de l’ANFO. Avant de remercier infiniment le Dg pour tout ce qu’il a pu faire en si peu de temps pour les femmes en particulier et pour l’ONAS en général.





Un accompagnement en formation et un renforcement de capacités, sollicités





La présidente de l’association des femmes de l’ONAS a, par ailleurs, profité de l’occasion pour solliciter auprès de leur patron un accompagnement en formation et renforcement de capacités afin qu’elles puissent davantage être outillées pour répondre aux défis de l’heure et surtout pour permettre au Dg de réussir haut la mission qui est la nôtre.





Mme Adjaratou Ndèye Diop Ndiaye a également demandé à Mamadou Mamour Diallo d’associer les femmes techniciennes de surface qui s’activent à l’ONAS dans l’octroie de paniers ramadan.





L’effort consenti par les femmes magnifié et salué





Venu présider la cérémonie au nom du Directeur général, Mamadou Mamour Diallo, le Secrétaire général de l’ONAS, Ousmane Camara, après avoir présenté les regrets du Dg de ne pas pouvoir honorer de sa présence à cette journée symbolique, a magnifié l’effort consenti par les femmes parce que, pour lui, l’assainissement est une sous secteur très difficile. En ce sens, Ousmane Camara a tenu à féliciter les femmes pour leur dynamique de cohésion et d’ensemble qu’elles ont pu instaurer au sein de l’ONAS. Il a aussi salué les nombreuses réalisations de ses collaboratrices à travers leur association.





Pour le Secrétaire général, la nouvelle politique sociale du Directeur général est en train de mettre l’ONAS dans une lancée de réussite. Parce que, ajoute-t-il, « quand on met une politique sociale dans laquelle les agents sont bien pris en compte, il n’y a pas mieux que ça ». Selon Ousmane Camara, l’engagement du Dg Mamadou Mamour Diallo est acquis pour tout le personnel de l’ONAS, notamment pour les femmes. Son ambition est d’aider et d’assister les travailleurs de la boîte. Pour réussir cette mission, il a invité l’association à se mobiliser davantage et à l’accompagner.





Par rapport à la doléance des femmes techniciennes de surface, le représentant du Dg de l’ONAS a rassuré que cette demande est déjà acquise, car ces femmes sont une partie intégrante de l’office national de l’assainissement du Sénégal.





Un panel sur « La politique genre : l’implication des femmes dans les moments de décisions », organisé





A l’occasion de cette grande fête, les femmes ont également organisé un grand panel sur « La politique genre : l’implication des femmes dans les moments de décisions ».





Mme Aïssatou Thiam Kandji, parlant au nom des femmes retraitées de l’ONAS, s’est réjouie de leur implication à la journée. Elle a, par ailleurs, remercié le nouveau Dg qui, selon elle, depuis sa nomination ne cesse de faire de bonnes actions à l’endroit du personnel de l’ONAS, notamment les femmes.





Les techniciennes de surface qui nettoient les locaux de la direction générale de l’ONAS ont également pris part à la fête. Elles se sont réjouies d’avoir été impliquées par l’association. A ce titre, leur représentante, Mme Aïssatou Dieng Fall, a tenu à remercier vivement le Dg Mamadou Mamour Diallo.