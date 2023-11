Journée du cousinage à plaisanterie : Kaolack va abriter la première édition

L'Association nationale pour le cousinage à plaisanterie (ANCP) a organisé un point de presse, en prélude à la première édition de la Journée du cousinage à plaisanterie prévue le 16 décembre 2023 à Kaolack.







Avec pour thème "Bessu Kalaanté", le cousinage à plaisanterie est un paquetage dans lequel on trouve la paix, la coexistence pacifique, l’entraide et l’hospitalité qui sont imprégnées dans la vie quotidienne des Sénégalais. Il est gage de stabilité et de cohésion nationale, selon Bacary Ndao, président de l’ANCP.