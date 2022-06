Journée du reboisement : Abdoulaye Saydou Sow et Abdou Karim Sall lancent les opérations

Le ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique (MULHP) et celui de l’Environnement (MEDD) et du Développement durable, ont conjointement lancé la journée du reboisement, ce jeudi 02 juin 2022 à Dakar.





Les ministres Abdoulaye Saydou Sow et Abdou Karim Sall, accompagnés du Secrétaire d’Etat au logement Mme Victorine Ndeye, ont procédé au lancement des activités de reboisement de près de 1800 arbres et 1500 arbustes soit au total 3.300 espèces sur un linéaire de 13 km, allant de l'échangeur Malick SY au rond-point de l’aéroport militaire LSS.





Ces opérations vont nécessiter la mobilisation d’importants moyens humains : 1500 agents de l’UCG, 500 agents du Cadre de Vie - principalement des éléments du programme Xëyu Ndaw Yi - 1000 agents du Ministère de l’Environnement, soit au total 3000 agents et 50 techniciens mobilisés.





Les services techniques du MULHP et MEDD vont continuer ces opérations de plantation pour une semaine encore, afin de couvrir l’ensemble de 13 kilomètres, de part et d’autre et le terre-plein central.





Au-delà de cette opération conjointe pour cet axe stratégique, les efforts des services des deux ministères vont se poursuivre sur d’autres axes à Dakar, pour améliorer le cadre de vie des populations, mais aussi dans les régions de l’intérieur du pays.