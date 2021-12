JOURNÉE DU TIRAILLEUR : LA 17ÈME ÉDITION CÉLÉBRÉE CE VENDREDI

Après le camp Leclerc, Le Témoin reste encore sous les drapeaux ! Cette fois-ci, il s’agit de célébrer le sang de l’honneur et de la dignité versé par nos anciens combattants. D’où la 17ème Journée du Tirailleur Sénégalais qui sera célébrée, ce vendredi, sur l’ensemble du territoire national sous le thème « Lamine Senghor, le combat pour l’égalité d’un tirailleur sénégalais de la grande guerre ».



A Dakar, la cérémonie de recueillement aura lieu à Thiaroye, plus précisément au cimetière des tirailleurs sénégalais, sous la présidence du ministre des forces armées, Me Sidiki Kaba. Une présence qui montre l’importance de cette journée pour que les nouvelles générations se souviennent qu’à l’heure des grandes batailles pour la liberté de l’Afrique, le Sénégal était toujours présent !



Pour la petite histoire, les tirailleurs sénégalais sont un corps de militaires constitué au sein de l’empire colonial français en 1857. Ils ont été mobilisés pour la libération de la France lors des deux guerres mondiales (1914-1918 et 1939-1945). Ils ont également combattu lors de la guerre d’Indochine.