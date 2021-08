Journée internationale de l'arbre : Planter des caïlcédrats en réponse à l'agression des forêts casamançaises (Eaux et Forêts)

"Les pare-feux ont pour rôles de réduire ou d'anéantir la vitesse du vent. C'est en ce sens que les plantations d'arbres constituent de véritables freins contre la progression des Pandémies dont les virus propageurs sont chariés par le vent". Telle est la conviction du lieutenant Adama Ndiaye, de l'inspection régionale des eaux et forêts et chasse de Sédhiou qui procédait, ce dimanche, à l'occasion de la journée internationale de l'arbre, au lancement de la campagne de reboisement. Sur l'arbre parrain de cette année, le béret vert dira que le caïlcédrat a plusieurs vertus thérapeutiques et environnementales. Aussi pense-t-il, en planter pourrait constituer une réponse à l'agression des forêts Casamancaises.