Journée Internationale de la Jeunesse : L'Orcav de Sédhiou s'érige en bouclier contre ''Delta''

Orcav de Sedhiou contre le variant Delta

Les stratégies ont été nombreuses et diverses pour convaincre la population cible à se faire vacciner. Mais le taux de vaccination, selon le médecin chef de région, demeure encore très faible. Le docteur Yeri Camara, parle de 6% de taux de couverture vaccinale de la population âgée de plus de 18 ans.

Suffisant pour amener les autorités sanitaires et administratives à se tourner vers les jeunes.

Aussi, l'organisme régional de coordination des activités de vacances (Orcav) est désormais le tremplin des autorités sanitaires et administratives pour atteindre les objectifs estimés à 264.834 personnes à vacciner. Aussi, les jeunes se sont-ils engagés à jouer pleinement leurs rôles dans la sensibilisation et la lutte contre le déferlement de la 3ème vague. Pour ce faire, ils ont d'abord accepté de se faire vacciner, de respecter les mesures barrières et de les faire respecter.

Dénommé Navetanes Xeec corona, la stratégie vise à impliquer le mouvement associatif dans la lutte contre la propagation de la pandémie dans la région.