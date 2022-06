Journée internationale de la lutte contre la drogue : 4 tonnes de chanvre indien incinérés à Fatick





La journée internationale contre l’abus et le trafic de drogue a été célébrée à Fatick. Lors de cette journée, la Subdivision des Douanes de Fatick a organisé une cérémonie d’incinération de 3896,5 kg de chanvre indien.

La cérémonie a été présidée par le Gouverneur de la Région de Fatick Madame Seynabou Gueye, en présence des membres du CRD, du Comité régional de sécurité et des représentants des autorités locales et autres membres des forces de défense et de sécurité.

La subdivision a aussi procédé à la destruction de faux médicaments d’une contrevaleur de 202 millions de Francs CFA, saisis par les unités.

Lors de cette journée, des thématiques telles que : ''Sauver des entreprises par la protection de l’économie nationale contre la fraude et la contrebande, sauver des vies par des opérations de don de sang et autres actions de RSE, préserver la santé physique et mentale des populations et surtout des jeunes par le bouclage des couloirs et trafics de drogues et de médicaments'', ont été abordés.