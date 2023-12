Journée Internationale des Droits de l'Homme : Le Forum du Justiciable adresse des recommandations à l'État du Sénégal

A l'occasion de la Journée Internationale des Droits de l'Homme, marquant également le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le Forum du Justiciable a émis un communiqué appelant à une réflexion profonde sur les droits fondamentaux. Dans ce cadre, le forum « exhorte l'État du Sénégal à consolider sa tradition de pays respectueux des droits humains », tout en évoquant le délicat équilibre entre la protection des populations et le respect des droits de la personne humaine.





Le Forum du Justiciable « encourage le gouvernement à ne ménager aucun effort pour assurer la sécurité des citoyens sénégalais face à la menace sécuritaire ».





De plus, le communiqué invite les acteurs politiques de tout bord, et les jeunes en particulier, à la responsabilité et à la retenue. L’ONG insiste sur la nécessité d'une participation politique responsable pour maintenir le Sénégal parmi les pays « respectueux » des droits de l'homme.





Le Forum du Justiciable a également attiré l'attention sur l'importance de la vigilance en matière de libertés publiques à l'approche de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Le communiqué met l’accent sur les responsabilités individuelles en déclarant : « exercer ses droits dans le strict respect des lois et règlements du pays ».