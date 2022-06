Journée internationale des veuves et des orphelins : Plaidoyer pour leur intégration dans les politiques publiques

La rencontre des acteurs et mouvement pour l'émergence (RAMPE) a célébré la 5ème édition de la journée internationale de la veuve et de l'orphelin. Hamady Dieng, coordinateur de ladite structure a ainsi plaidé pour plus de soutien à cette couche défavorisée de la population.



il s'agit de magnifier des femmes de valeurs et d'orphelins, soumis aux vicissitudes de la vie car confrontés à plusieurs défis existentiels. "Face à ces situations, la RAMPE, conformément à sa mission de veille et d'alerte, se doit d'informer les pouvoirs publics et la communauté toute entière, sur la vulnérabilité des compatriotes qui se heurtent les droits fondamentaux et les objectifs de Développement durables », dit-il.



Et de poursuivre : " Il fait savoir que la présente édition, 5ieme du Genre, s'inscrit comme les précédentes, dans cette ambition d'impulsion d'actions d'équité sociale. Cette vocation d'accompagnement des veuves et orphelins, trouve sa source auprès de la religion qui édicte à faire le bien, rechercher la justice, protéger l'opprimé".



Il invite les pouvoirs publics à institutionnaliser dans le calendrier républicain la journée internationale de la veuve et de l'orphelin et à être parties prenantes du forum dédié à l'élaboration du cadre institutionnel, à la protection sociale et juridique de la veuve et de l'Orphelin. « Il faut noter que dans nos institutions, la question des veuves et orphelins a été omise dans les politiques publiques. Ce qui fait que l'on méconnaisse leur difficile situation de vie, ce qui fait qu'il reste difficile d'avoir des soutiens de leur part », déplore-t-il.