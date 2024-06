Journée internationale du jeu : Djiredji vante les vertus de la socialisation

Le choix de cette commune du département de Sedhiou n'est pas fortuit. Djiredji souffre d'un manque criant d'infrastructures de jeux. Les enfants n'ont pratiquement pas de cadres d'épanouissement pour éclore leurs talents, leurs facultés émotionnelles.





Or, il est admis que le jeu est un droit fondamental, un phénomène de socialisation et un vecteur de développement et d'apprentissage.