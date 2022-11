Journée mondiale de l'enfance : Les jeunes Saint-Louisiens appellent les autorités à la vigilance

La ville de Saint-Louis a battu le rappel des troupes, à l'occasion de la célébration de l'an 33 de l’adoption de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'Enfant. Les acteurs de l'écosystème de la protection de l’enfant sont venus des quatre coins du pays pour assister à l'événement.





La Journée mondiale de l'enfance, célébrée le 20 novembre, a pour thème cette année "Droits de l'enfant, avec les communautés pour l'inclusion de chaque enfant''. L'évènement a surtout été l'occasion, pour les bambins, principaux acteurs de cette journée, de prendre la parole et de porter des plaidoyers.





Leur représentante, Ndèye Yacine Guèye, a souligné de grandes avancées, mais invite les autorités à être plus regardantes. Les violences dont ils sont souvent victimes sont pointées du doigt.