Journée mondiale de l'environnement : Une première micro-forêt de 1300 arbres nichée à Ouakam

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'Environnement, qui s'est tenue ce 05 juin, une première micro-forêt urbaine de la ville de Dakar, a été inaugurée, à Ouakam par l'ambassadrice de l'Union européenne (Ue) au Sénégal, Irène Mingasson.





Le thème de la célébration de cette journée, "La restauration des écosystèmes", rejoint bien l'initiative de l'association Ecolibri, dont l'objectif est de récupérer des espaces pollués et/ou encombrés de la capitale et de les transformer en "poumons verts".





Ainsi, cette première micro-forêt forte de 1.300 arbres, permettra, à terme, de réduire la pollution, de stocker du carbone et d'améliorer les conditions de vie des habitants de la capitale.





Les forêts urbaines permettraient de capter 40 fois plus de carbone et pousseraient dix fois plus vite que les forêts conventionnelles en développant beaucoup plus vite la biodiversité.