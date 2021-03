Journée mondiale des Forêts : Abdou Karim Sall prône la régénération naturelle assistée

Au lendemain de la célébration de la journée mondiale des Forêts qui se tient depuis 2012, le 21 mars, le ministre de l'Environnement et du Développement durable (Medd) a effectué une visite dans la forêt de Bandia. Ce, pour constater de visu la régénération naturelle assistée."La régénération naturelle assistée est une réalité pour la préservation et la conservation des forêts. Les forêts jouent un rôle extrêmement important pour nous les humains, mais aussi pour les animaux. Le Sénégal dispose de près de 19 millions d'hectares de forêts d'où nous tirons de l'oxygène, le bois, la nourriture mais également l'eau ; en résumé la vie", a affirmé le ministre Abdou Karim Sall.Selon lui, dans le cadre de l'initiative PSE vert, le président Macky Sall a voulu un reboisement durable et inclusif du territoire national. D'où la mise en place de l'agence sénégalaise de la reforestation de la grande muraille verte (Asergmv) qui a un objectif national en termes de reboisement mais également la Direction des Eaux et Forêts, Chasse et Conservation des Sols qui poursuit à peu près les mêmes missions mais fait également dans la protection de nos forêts.Conscient que "reboiser c'est excellent, mais protéger nos forêts, c'est encore mieux", Abdou Karim Sall mise sur deux leviers : la préservation de notre patrimoine forestier par la protection mais également par un reboisement durable et inclusif du territoire national".Concernant la Grande Muraille verte qui est une initiative continentale, elle a pour objectif, selon Andou Karim Sall : "la régénération des sols à peu près 100 millions d'hectares, de rétention ou de séquestration du carbone aux alentours de 250 millions de tonnes avec la création de 10 millions d’emplois".