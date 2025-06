Journée mondiale des Océans : L’ADES appelle à une mobilisation pour les Aires Marines Protégées

À l’occasion de la Journée mondiale des Océans, célébrée ce 8 juin sous le thème « Les merveilles de l'océan : faire vivre ce qui nous fait vivre », l’Alliance des Écologistes du Sénégal (ADES) lance un vibrant appel à l’action collective pour la protection des océans. Cette édition 2025, qui précède la Conférence des Nations Unies sur l’Océan (9-13 juin), s’inscrit dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable, offrant une opportunité unique de renforcer les efforts mondiaux en faveur des écosystèmes marins.





Les océans, qui assurent plus de 80 % du commerce mondial via le transport maritime, sont une source vitale d’emplois, de nourriture et d’habitats pour des millions de personnes et d’espèces marines. Ils jouent également un rôle crucial dans la régulation du climat, atténuant les effets du changement climatique. Pourtant, selon la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), les océans subissent des pressions croissantes : surpêche, exploitation des fonds marins, pollution et changements climatiques. Avec 90 % des populations de gros poissons épuisées et 50 % des récifs coralliens détruits, l’humanité prélève plus que ce que les océans peuvent régénérer.





Face à ce constat alarmant, l’ADES insiste sur la nécessité d’établir un « nouvel équilibre » dans notre relation avec les océans, basé sur une approche inclusive, innovante et respectueuse des leçons du passé. « Nous avons besoin de l’océan pour survivre, et l’océan a aujourd’hui, plus que jamais, besoin d’un soutien accru », déclare Baye Salla Mar, président de l’ADES et membre de la conférence des Leaders de la Coalition Diomaye Président.





L’ADES appelle à une mobilisation nationale pour soutenir la politique de l’État en faveur des **Aires Marines Protégées (AMP)**, en adoptant une approche de cogestion. Cette stratégie vise à renforcer les activités socio-économiques telles que la **pêche artisanale** et l’**écotourisme**, tout en préservant la biodiversité marine. L’organisation exhorte également l’État à maintenir et intensifier les mesures nationales actives pour protéger les océans, essentiels à l’équilibre écologique et économique de la planète.