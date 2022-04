Journée Mondiale du livre : Le ministère de la culture remet un important lot de livres à la Presse

La direction du livre offre des ouvrages à la presse culturelle

En prélude à la célébration de la journée mondiale du livre, prévue ce samedi 23 avril 2022, le ministère de la Culture et de la Communication, à travers la direction du livre et de la lecture, a procédé, ce jeudi 21 avril, à la Maison de la Presse, à la remise de lot de livres destinés à la presse nationale. Un don qui a été réceptionné par l’Association de la presse culturelle du Sénégal (Apcs), représenté par son secrétaire général et président par intérim, Alioune Badara Mané. Un geste hautement salué par les confrères et qui a pour objectif de renforcer la capacité des journalistes culturels et autres acteurs des médias dans le domaine de la lecture. Il vise également à raffermir les liens entre les journalistes et les écrivains.





Ces livres sont notamment des ouvrages sur le journalisme, la religion, la communication, la politique et le droit. D'autres lots de livres seront également distribués dans plusieurs centres culturels de Dakar.