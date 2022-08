Journée nationale de l’arbre : Le reboisement marche à Kaolack

A l'instar des autres régions, Kaolack a célébré ce dimanche la journée nationale de l'arbre avec l'ensemble des acteurs, notamment les autorités municipales de la capitale régionale.





" Nous voulons planter plus de 100 mille arbres " : Serigne Mboup, l’édile de la commune de Kaolack a ainsi donné le ton lors de l'ouverture de la cérémonie officielle organisée au quartier de Touba Ndorong. Selon lui, d’ici les 90 jours à venir, si chaque Kaolackois reboise au moins 5 arbres avec l’accompagnement et le suivi de la commune qui va offrir une récompense de 5 millions au groupement ou à la structure sortie vainqueur, le défi pourrait être relevé.