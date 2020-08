Journée nationale de l’arbre : Plus de 1.100.000 arbres plantés à Kaffrine

Le Sénégal a célébré, ce dimanche, la 37ème édition de la journée nationale de l’arbre. Lors de cette journée, l’ONG Trees a fait son bilan annuel de l’année 2019. Ainsi, elle informe avoir planté plus de 1 100 000 arbres rien que dans la région de Kaffrine.





« Lors de la journées nationale de l'arbre, célébrée hier Dimanche 09 Août 2020, la première organisation environnementale Trees for the Future a encore brillé. Trees a planté 5000 arbres dont des arbres fruitiers », révèle le communiqué de l’ONG Trees.







L’organisation informe également que l’année dernière Trees a planté plus 1 100 000 arbres rien que dans la région de Kaffrine. Cette année, poursuit l’ONG, avec l’ouverture de nouveaux projets, ce chiffre pourrait dépasser 1 500 000 arbres.







« Trees accompagne maintenant 5 600 familles sénégalaises à Kaffrine, Kédougou et Fatick. Nous leur offrons des semences, des formations gratuites et nous les accompagnons de la plantation à l'écoulement de leurs fruits et légumes sur le marché. Nous leur offrons aussi tous matériels agricoles nécessaires pour leurs champs », explique Trees.







Pour terminer, elle ajoute que : « Nous accompagnons aussi 60 migrants revenus de la Libye et les aidons à se reconstruire grâce à l'agriculture dans la région de Kolda. Tout ceci gratuitement. Nous accompagnons et finançons d'autres Ong également comme Andando ou Nebedaye dans la plantation de mangroves ou d'accompagnement de femmes dans le maraîchage. »