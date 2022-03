Journées Culturelles et Sportives de la Police Nationale : Trois jours de communion entre policiers et population

Journées culturelles et Sportives de la Police

"Police et Citoyenneté" : c'est le thème des journées Culturelles et Sportives organisées par la 46ème promotion de la Direction de la Formation Académique du lundi 15 au 17 mars.





Ces journées seront des moments de communion et d'échanges entre la Police et la Population.





Présentation des 10 directions de la police nationale et services rattachés, un tournoi de tir, une veillée culturelle, une conférence animée par le Commissaire Mandjibou Leye, un cross de 8 km, du football et de la musique Ngoyane seront au menu des rencontres. Ces rencontres seront bouclées par un méga concert animé par Wally Ballago Seck. Aussi, durant ces trois jours, il y aura des confections de passeport et de carte nationale d'identité.