Journées portes ouvertes de la SN HLM : Le programme de l’événement

Le 25 mai 2023, à partir de 9h, au Radisson Blu Hôtel de Dakar, se tiendra le Roadshow du Plan Stratégique de Développement (PSD) marquant le début des journées portes ouvertes de la SN HLM. Cet événement majeur rassemblera les acteurs du sous-secteur de l'habitat au Sénégal dans le cadre d'un panel d'échanges et de partage.





La cérémonie, co présidée par les ministres de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, des finances et du budget, ainsi que de l'économie, du plan et de la coopération, sera ouverte à la participation du secteur public, du secteur privé national, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des organisations non gouvernementales.





Le Road-show a pour objectif de présenter les projets prioritaires du PSD 2022-2026 aux investisseurs potentiels afin de mobiliser les financements complémentaires nécessaires à leur mise en œuvre par le biais de partenariats public-privé. Des séances B to B seront organisées pour favoriser les échanges approfondis entre les chefs de projet et les partenaires.





La journée se conclura par un point de presse permettant aux organisateurs de dresser un bilan provisoire et d'aborder les perspectives relatives au suivi des engagements pris.





Visite des stands





Du 25 au 27 mai 2023, à partir de 9h, au siège de la SNHLM à Dakar, les journées portes ouvertes se poursuivront avec la visite des stands. Des stands d'animation seront aménagés, et un camion sonorisé fera le tour de la ville pour communiquer sur les produits et services offerts par la société. Les visiteurs pourront visiter les 4 principaux stands de services de l’entreprise à savoir : celui des affaires juridiques et domaniales ; des services techniques ; des opérations financières et celui du Marketing et commercial.





Les expositions se dérouleront simultanément avec la tournée du camion de sonorisation dans les endroits à forte fréquentation tels que les marchés, les gares et les carrefours. Cela permettra de promouvoir la SN HLM et de présenter son savoir-faire au grand public.





La journée du 27 mai marquera la clôture des journées portes ouvertes de la SN HLM. Un point de presse mettra fin à la présentation des stands, en dressant le bilan et en envisageant les retombées concrètes de ces journées.





Cérémonie de clôture





Le 27 mai 2023, à partir de 12h, au siège de la SN HLM, se tiendra la cérémonie de clôture des journées portes ouvertes. Un point de presse sera organisé pour présenter le bilan global et les résultats obtenus lors de ces JPO.