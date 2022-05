Justice : précisions sur les nouvelles nominations dans la magistrature

Il y a un léger mouvement dans l’administration de la justice. Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a adopté quelques nominations au cours d’une consultation à domicile.



L’une des décisions les plus importantes, selon Libération de ce lundi, est la nomination du procureur de la République de Dakar au poste de directeur des affaires civiles et du sceau. Le chef du parquet de la capitale va cumuler les deux fonctions.



Toujours à Dakar, le substitut Rokhayatou Dione devient déléguée du procureur.



Les autres décisions du CSM concernent cinq régions de l'intérieur. Aliou Dia, jusque-là délégué du procureur de Dakar, est nommé procureur de Tamba. Il remplace Issa Ndoye.



Détaché depuis quelques années à l’Agence judiciaire de l’État (AJE), Moussa Thiam passe procureur de Thiès. Il prend la place de Abdoulaye Bâ, passé substitut général à la Cour d’appel de Thiès.



En outre, le tribunal de Kaffrine a été érigé en TGI. Samba Sèye y est nommé président tandis que Fatou Ngom devient présidente du tribunal d’instance.





Précision : dans une précédente version, quelques erreurs s’étaient glissées dans cet article. Nous nous en excusons auprès de nos lecteurs et des principaux concernés.