Jugé pour viol et pédophile : Le boucher A. Thiaw écope de 15 ans de réclusion criminelle

Le boucher A. Thiaw va passer ses 15 prochaines années en prison. La chambre criminelle de Thiès où il était poursuivi pour « viol, pédophilie et détournement de mineure » l’a déclaré coupable et condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Ce, malgré le réquisitoire du ministère public considérant qu’« il n’y a pas de preuve pour justifier le viol » et constatant que « la partie civile a donné plusieurs versions pour raconter la même histoire ».





En effet, « même si S. Ba est victime de viol, on ne peut pas dire avec certitude que c’est A. Thiaw ». D'où la demande de « l’acquittement du mis en cause au bénéfice du doute ».





Il a été accusé par S. Ba, une fille de 14 ans, d’« avoir entretenu avec elle des rapports sexuels non consentants en mai 2020 ». Elle raconte : « Ce jour-là, je partais à la boutique quand le boucher m’a invitée à récupérer un colis à l’abattoir appartenant à son père. Une fois sur les lieux, A. Thiaw m’a conduite de force dans une pièce, puis m’a étranglée sous la menace d’un couteau, m’a déshabillée avant d’abuser de moi. »





Elle poursuit qu’« après son acte, le boucher a menacé de me tuer si jamais j’en parlais. C’est ainsi qu’en voulant rentrer chez moi que je me suis évanouie. Une fois à la maison, je suis interrogée par mes parents sur les raisons de mon évanouissement et je leur ai révélé ma mésaventure avec le nommé A. Thiaw ».





Conduite à l’hôpital Mame Abdoul Aziz Dabakh de Tivaouane pour une consultation, le gynécologue a fait « état de déchirures récentes de l’hymen ». Muni d'un certificat médical, l’oncle à porté plainte contre A. Thiaw, qui sera arrêté.