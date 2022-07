Jumia fait une donation de centaines de casques de moto à ses livreurs pour promouvoir la sécurité routière au Sénégal

Jumia renforce son engagement en matière de sécurité avec un nouveau programme en partenariat avec la FIA visant à fournir des casques certifiés UN ECE 22.05 à ses associés de livraison.





En conformité avec les normes de sécurité des Nations unies, Jumia, la première plateforme de commerce électronique du Sénégal, a effectué sa première livraison de casques de moto à ses livreurs dans le cadre du programme de la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) pour des casques sûrs et abordables.







Cette initiative vise à fournir des casques de haute qualité conformes à la réglementation des Nations unies ECE 22.05. Le design a été conçu dans le but de créer des casques de grande qualité tout en respectant les normes de sécurité des Nations Unies, certifiées par des experts indépendants. Les casques, qui sont adaptés aux climats chauds et humides, ont été distribués gratuitement aux motocyclistes afin de soutenir la mission de Jumia, qui consiste à améliorer le bien-être de ses travailleurs et de ses partenaires et à rechercher en permanence des moyens innovants d'améliorer l'écosystème du lieu de travail.





"Nos livreurs sont au centre de notre écosystème. Le port de casques de sécurité certifiés UN est essentiel pour les protéger au quotidien des dangers liés à leur travail." a déclaré Seynabou Diakhoumpa, Directrice de Jumia Services Sénégal. "Nous sommes ravis de fournir des casques conformes, de haute qualité et sûrs à nos livreurs en motocyclistes. Nous espérons que cette mesure aura également un impact positif sur la tranquillité d'esprit des livreurs et de leurs familles." a-t-il ajouté.





Il s’agit d’un premier don d’une centaine de casques, certifiés UN ECE 22.05, qui ont été assignés pour être distribués aux agents de livraison de Jumia au Sénégal. Le programme s'inscrit dans le cadre de la Décennie d'action des Nations Unies pour la sécurité routière 2021-2030 et vise à réduire le nombre de décès liés aux accidents de motos dans le monde. En effet, les recherches montrent que le port du casque de sécurité est l'une des mesures de sécurité routière les plus efficaces, réduisant d'environ 44 % le nombre de blessures à la tête chez les motocyclistes.







