Justice : 250 millions de FCfa réclamés au promoteur de lutte, Luc Nicolaï

Luc Nicolaï a été appelé à la barre de la troisième Chambre Correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar. Il est poursuivi pour escroquerie portant sur 50 millions de francs CFA au préjudice de Pape Déthié Law Thiam. En sus de cela, il lui est reproché les délits de faux et d’usage de faux dans un document administratif. À ses côtés, Ndiamé Diop, secrétaire général du Cng, qui répond des mêmes chefs.