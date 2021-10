Justice climatique : « Il faut protéger les plus vulnérables »

La Justice Climatique en Afrique

En 2016, près de 112,72 millions de personnes n’avaient pas d’électricité en Afrique centrale. Elles sont 215, 28 millions en Afrique de l’Est, 170,44 millions en Afrique de l’ouest et 90, 07 millions en Afrique Australe





Les questions d’équité et de justice climatique sont aujourd’hui plus que jamais au cœur des négociations climatiques. Les conséquences de la crise climatique sont ressenties par les populations les plus marginalisées de la société.





Lumière Synergie pour le Développement (LSD) mène une campagne pour une justice climatique pour l’Afrique, les jeunes et les femmes africaines, plus affectées et plus vulnérables aux effets des changements climatiques. LSD essaie également d’influencer les politiques et stratégies du Groupe de la Banque Africaine de Développement en faveur de la Transition Verte. Cela à travers plusieurs axes selon Babacar Diouf membre de l’entité. Il a présenté une enquête sur la justice climatique dans le cadre d’un atelier de capacitation de journalistes sur la finance verte et les engagements de la Bad.