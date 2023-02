Justice : le maître coranique et la vidéo de ses ébats avec sa copine

Membre d'une grande famille religieuse, C. O. T a comparu vendredi à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, pour collecte illicite de données personnelles, atteinte à la représentation de la personne et diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs.



Selon Les Echos, qui a fait le compte rendu de l'audience, le procureur s’est dit outré par la découverte sur le téléphone du prévenu de vidéos pornographiques. «On a constaté que c'est un environnement dédié uniquement au sexe. On se demande s'il a le temps d'enseigner le Coran», a ironisé le maître des poursuites.



Le journal souligne que C. O. T. a été attrait à la barre suite à une plainte de son ex-copine, A. Nd. Cette dernière lui reproche d'avoir filmé leurs ébats sexuels et de faire des captures au cours de leurs appels vidéos, à son insu.



A. Nd. est tombée des nues en voyant ces images intimes circuler. Appuyé par l'amie de son ex-amante, G. F, le prévenu a envoyé les clichés à la famille de A. Nd. Qui s'est empressée de saisir la cybercriminalité dont les éléments ont procédé à l'arrestation des eux mis en cause : C. O. T et G. F



Ces derniers ont entraîné dans leur chute A. C. C, A. C. S, qui a transféré la vidéo à la nommée Awa, et C. T. F. Ils ont été tous les trois inculpés.



C. O. T. aurait agi ainsi par vengeance. Car, a-t-il soutenu dans ses aveux, la victime l’aurait «trahi», «ruiné».



Selon G. F., qui a reconnu avoir acheté la carte Sim utilisé pour la basse besogne, c'est à cause de la plaignante que son projet de mariage est tombé à l'eau. Dans la mesure où, accuse-t-elle, A. Nd «n'a cessé de colporter des insanités» contre elle.



C'est ainsi qu’elle a «sauté sur l'occasion». Repentante, elle a présenté ses excuses à la plaignante, qui réclame 150 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts.



C. O. T. a été condamné à deux ans de prison dont six mois ferme. Les autres prévenus ont écopé trois mois. Chacun devra payer 20 millions à la victime.