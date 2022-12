Justice : un apprenti car rapide condamné pour vol de perruque

Pour avoir volé la perruque de cheveux naturels d’une passagère dans un véhicule de transport en commun, Modou Ndiaye, apprenti chauffeur de son état, a été condamné à 2 ans de prison ferme.



Les Echos précise que les faits ont eu lieu à l’arrêt Fatou Laobé de Yeumbeul.



A la barre du tribunal de Pikine / Guédiawaye, la plaignante a confié que dès qu’il a arraché sa perruque, il l’a remise à une autre personne, qui se tenait sur le marchepied du car rapide, et qui a fuit avec.



Elle poursuit : « C’est quand (Modou Ndiaye) est descendu et a traversé la rue pour passer sur l’autres trottoir que je l’ai suivi et attaqué. Ce, avant qu’un policier n’intervienne ».



L’apprenti se défend : « Ce n’est pas moi qui ai arraché sa perruque. Elle m’a pourchassé quand le car s’est garé parce que je suis descendu pour aller remettre le versement que je détenais par devers moi au chauffeur avec qui je travaille ». Ce qui n’a pas convaincu le juge qui a suivi le réquisitoire du Procureur.