Justice : Pape Ndiaye déféré aujourd’hui

Placé en garde-à-vue vendredi dernier pour diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur l’institution judiciaire et outrage à magistrats, le journaliste Pape Ndiaye sera présenté au Procureur Abdou Karim Diop, ce lundi.



Libération, qui donne l’information, souligne que lors d’un second interrogatoire, le chroniqueur à l’émission “Balance” de Walf, a été entendu sur un autre aspect de ses déclarations selon lesquelles 19 substituts du procureur de la République d’alors, Amady Diouf, nommé premier président de la Cour d’appel de Dakar, lors des derniers mouvements dans la magistrature, avaient demandé le classement sans suite de l’affaire Sweet Beauty dans laquelle Ousmane Sonko est accusé par Adji Sarr de viol et menaces de mort, en s’opposant au renvoi du maire de Ziguinchor devant la chambre criminelle.