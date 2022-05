Justice sociale : Macky Sall met fin aux villages de recasement

Macky Sall met fin aux villages de recasement

Ils étaient au nombre de neuf à travers le Sénégal. Les villages de recasement, comme le nom l’indique, servaient à abriter les personnes atteintes de lèpre. Aujourd’hui, la situation épidémiologique de ces villages a drastiquement diminué. C’est à peine qu’on y rencontre des lépreux.





Fort de ce constat, le Président Macky Sall a décidé de mettre fin à cette appellation qui selon lui est « source de stigmatisation ». « Ces villages ont été érigés en 1966 et aujourd’hui, les enfants et petits-enfants des personnes atteintes de la lèpre, maladie qui n'existe pratiquement plus, sont victimes de stigmatisation » déclare Macky Sall.