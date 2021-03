Kaffrine : 01 tonne de chanvre indien et de faux médicaments d’une valeur 1,3 milliard FCFA incinérés

La Subdivision des Douanes de Kaffrine (Région douanière du Centre) vient de procéder, à l’incinération d’une (01) tonne de chanvre indien et d’une importante quantité de faux médicaments d’une contre-valeur estimée à 1.350.000.000F CFA.Lesdits produits ont été saisis par les différentes unités douanières de Kaffrine. Le colonel Bourama Diémé directeur régional du centre qui avait assisté à la cérémonie tient à préciser que la douane restera toujours debout pour traquer ces trafiquants.« Les questions de sécurité sont prises de manière holistique, ce n’est plus une question que les uns se dressent contre les autres mais cela va au-delà : c’est une sécurité de la consommation, une sécurité sociale, tous ces aspects entrent dans ce cadre-la. Je pense qu’aujourhui le paradigme en matière de lutte et de défense de sécurité repose sur cet aspect crucial », insiste-t-il.La cérémonie d’incinération a eu lieu à 10 heures au niveau du nouveau site, à 15 km de Kaffrine , dans la commune de KAHI sur la route qui mène vers Touba.Elle a été présidée par Madame l’adjointe au Gouverneur de la Région, Tiguida Wagué, chargée du développement et a vu la participation de plusieurs autorités et des forces de défense et de sécurité de la région.