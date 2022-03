Kaffrine: 52 élèves blessés dans l'affaissement d'une dalle d'une salle de classe

Le pire a été évité de justesse à Keur Birame, village situé dans le département de Mbirkilane, région de Kaffrine. La dalle d'une vieille mosquée, transformée en salle de classe, s'est affaissée faisant 53 blessés, dont 9 dans un état grave. Selon la Rfm, ces derniers ont été évacués aux urgences de l'hôpital Thierno Birahim Ndaw de Kaffrine.

Ces mômes, dont l'âge varie entre 5 et 10 ans, souffrent de traumatismes crâniens et notamment de fractures au niveau des bras pour certains et à la jambe pour d'autres.

A rappeler que 102 élèves étaient dans cet abris provisoire au moment des faits.

Aminata SARR