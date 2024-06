Kaffrine a célébré la journée mondiale de l’Enfant africain

La journée mondiale de l’Enfant africain fêtée chaque 16 juin a été célébrée finalement, ce lundi, à Kaffrine sous la présidence du ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye en compagnie de plusieurs autorités régionales dont le gouverneur de Kaffrine, Elhadj Bouya Amar.





La cérémonie s’est déroulée au quartier Médina Baye et a mobilisé de nombreux jeunes et enfants de la localité. Des prestations ont marqué cette journée, notamment des parades, des sketchs, des expositions et de la sensibilisation.